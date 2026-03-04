اقرأ أكثر
٩:٣٤ م · ٤ مارس ٢٠٢٦

مكاسب تقليص الفضة: هل هي مقدمة لتصحيح أعمق؟

-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
شهدت أسعار الفضة تراجعًا حادًا خلال الجلستين السابقتين، متأثرةً بعمليات بيع واسعة النطاق في وول ستريت. ورغم أن الجلسة الحالية شهدت انتعاشًا مبدئيًا مدفوعًا بتحسن معنويات السوق،...

سجّل الدخول أو أنشئ حسابًا مجانيًا لمتابعة القراءة

تحليلات يقدّمها خبراء حائزون على جوائز

أنشئ حسابًا  سجّل الدخول
انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم
ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات