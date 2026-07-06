  
١٣:٠١ · ٦ يوليو ٢٠٢٦

مخطط اليوم: هل ينهي DE40 انخفاضه في النصف الأول من العام ويبدأ اتجاهاً صعودياً؟

اختتم النصف الأول من عام 2026 بأداء إيجابي لمؤشر داكس، محققًا مكاسب بلغت 2.06%، وهو ما يمثل - في ضوء تاريخ عوائد النصف الأول من العام الممتد على مدى 53 عامًا - نتيجة أفض...

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