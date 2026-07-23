  
١٢:٥٥ · ٢٣ يوليو ٢٠٢٦

مخطط اليوم: لا تغييرات في الشرق الأقصى ⛩️ USDJPY يسجل مستويات قياسية جديدة 🚨

يخترق USDJPY مستويات قياسية جديدة في 40 عامًا فوق 163.30، ويشير السوق إلى أن تسارع وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان قد تم تسعيره بالفعل إلى حد كبير.  ...

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