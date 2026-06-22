  
١٢:٣٤ · ٢٢ يونيو ٢٠٢٦

مخطط اليوم: ما هو التالي ل EURUSD ؟

EUR/USD : الدولار يتصدر المشهد - الجغرافيا السياسية، وسياسات الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي تُحرك هذا الزوج. تعرض EUR/USD لضغوط بيع قوية، حيث اختبر مستوى...

سجّل الدخول أو أنشئ حسابًا مجانيًا لمتابعة القراءة

تحليلات يقدّمها خبراء حائزون على جوائز

إنشاء حساب  التطبيق على شبكة الإنترنت
فوركس التحليل الفني
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات