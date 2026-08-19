  
١٣:١٠ · ١٩ أغسطس ٢٠٢٦

مخطط اليوم: مؤشر US100(19.08.2026)

أظهر مؤشر ناسداك 100 (US100) تباطؤًا ملحوظًا في الأيام الأخيرة، حيث انخفض حاليًا بنحو 3.8% عن أعلى مستوياته على الإطلاق. وخلال جلسة التداول أمس وحدها، تراجع المؤشر بنسبة...

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