  
١٢:٤٤ · ٨ يونيو ٢٠٢٦

مخطط اليوم: مؤشر US100 - بعض الإحصائيات للمستثمرين⬇️ (08.06.2026)

أغلق مؤشر ناسداك 100 جلسة الجمعة منخفضًا بنسبة 4.8%، مسجلًا بذلك أحد أكبر الانخفاضات اليومية هذا العام. وعلى أساس أسبوعي، انخفض المؤشر بنسبة 4.5%، إلا أن التوجه العام لا...

سجّل الدخول أو أنشئ حسابًا مجانيًا لمتابعة القراءة

تحليلات يقدّمها خبراء حائزون على جوائز

إنشاء حساب  التطبيق على شبكة الإنترنت
المؤشرات التحليل الفني
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات