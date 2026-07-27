  
١٢:٣٤ · ٢٧ يوليو ٢٠٢٦

مخطط اليوم: US100 (27.07.2026)

بدأ تداول مؤشر US100 اليوم بأجواء إيجابية واضحة، مدفوعةً بشكل أساسي بانتعاش سوق النفط وتصريحات من الولايات المتحدة وإيران بشأن وقف متبادل للهجمات العسكرية. ارتفعت العقو...

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