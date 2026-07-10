  
١٢:١٣ · ١٠ يوليو ٢٠٢٦

مخطط اليوم: زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (10.07.2026)

ارتفع الين يوم الجمعة عقب إعلان وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما عن نية الحكومة تشجيع صناديق التقاعد، بما فيها صندوق معاشات التقاعد الحكومي (GPIF)، على زيادة ا...

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