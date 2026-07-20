  
٢١:٣٠ · ٢٠ يوليو ٢٠٢٦

ملخص العملات: هل ستطغى بيانات التضخم على ارتفاع أسعار النفط؟

شهد الأسبوع الماضي تحركات سوق الصرف الأجنبي بشكل كبير نتيجةً للوضع في الشرق الأوسط. ومن بين أبرز الرابحين في الأيام الأخيرة عدد من عملات السلع الأساسية، وعلى رأسها الكر...

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