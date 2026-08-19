ملخص الصباح: الدولار يتراجع قبل محضر الفدرالي. ما الذي تحتاج معرفته هذا الصباح؟

تحوم العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية والأوروبية حول الصفر، بينما سجلت الأسواق الآسيوية، بما فيها مؤشر نيكاي الياباني ومؤشر كوسبي الكوري الجنوبي، انخفاضات حادة عقب جلسة ثالثة متتالية من الخسائر في وول ستريت.
ويُعدّ البيع المكثف في سوق السندات العالمية العامل الرئيسي المؤثر على معنويات السوق، إذ دفع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل في الولايات المتحدة وأوروبا (بما فيها السندات الألمانية والفرنسية) إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات.
ويُقيّم المستثمرون ما إذا كانت تكاليف الاقتراض المرتفعة ستضر بالاقتصاد، وينتظرون اليوم (الساعة 8 مساءً) نشر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر يوليو/تموز لتقييم الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وفي سوق السلع، ترتفع أسعار النفط الخام لليوم الرابع على التوالي، حيث يتم تداول العقود الآجلة لخام برنت فوق 91 دولارًا أمريكيًا للبرميل (وارتفاع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.30%)، مدفوعةً بمخاوف من إمكانية إغلاق مضيق هرمز بعد انتهاء وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.
في غضون ذلك، يشهد الدولار الأمريكي ضعفاً ويحوم قرب أدنى مستوياته منذ عدة أشهر، حيث انخفض مؤشر الدولار (USDIDX) بنسبة 0.08%، وهو ما يتزامن مع توقف مؤقت في ارتفاع عوائد السندات قبيل نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويشهد الين الياباني أداءً جيداً نسبياً اليوم، بينما نشهد ضغوطاً هبوطية متزايدة على الدولار الأسترالي، من بين عملات أخرى.
المصدر: xStation
من بين مختلف قطاعات الاقتصاد، تُعدّ شركات التكنولوجيا والاتصالات الأسوأ أداءً حالياً، إذ خسرت أكثر من 2% في سوق الأسهم الأمريكية هذا الأسبوع، بينما انخفض مؤشر VanEck Semiconductor ETF بنسبة 4.1% يوم الثلاثاء وسط ارتفاع أسعار الفائدة.
المصدر: XTB
- مع ذلك، يُحقق قطاع الطاقة الأمريكي أفضل أداء، حيث سجلت شركات التكرير، من بين شركات أخرى، مستويات قياسية جديدة، مدعومة بهوامش ربح قياسية واضطرابات جيوسياسية في الشرق الأوسط.
- ارتفعت أسهم شركة تارجت بأكثر من 55% هذا العام، ويترقب المستثمرون بشغف التقرير المالي الصادر اليوم (قبل افتتاح السوق) لتقييم فعالية خطة إعادة الهيكلة بقيادة الرئيس التنفيذي مايكل فيدلك.
- شهدت شركة يونيتري روبوتيكس الصينية لتصنيع الروبوتات أول ظهور لها في بورصة شنغهاي، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة تقارب 630% في إحدى المراحل، مما يعكس إقبال المستثمرين الأفراد الكبير على الابتكارات التكنولوجية.
- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة عن استثمار بقيمة 158 مليون دولار في خط إنتاج جديد لأنظمة التبريد في غوانغجو، إلا أن أسهمها انخفضت بأكثر من 7% وسط موجة بيع واسعة النطاق في قطاع التكنولوجيا الآسيوي.
- سجلت شركات تصنيع أشباه الموصلات والمعدات، مثل تيراداين ومارفيل ومايكرون، خسائر كبيرة تراوحت بين 7 و9% يوم الثلاثاء، متأثرة بضغوط ارتفاع عوائد السندات.
- كما ستشهد جلسة اليوم الإعلان عن النتائج الفصلية لشركات عملاقة أخرى في قطاعي التجزئة والسلع الاستهلاكية، بما في ذلك لويز وإستي لودر.
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