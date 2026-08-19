ملخص الصباح: الدولار يتراجع قبل محضر الفدرالي. ما الذي تحتاج معرفته هذا الصباح؟

تحوم العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية والأوروبية حول الصفر، بينما سجلت الأسواق الآسيوية، بما فيها مؤشر نيكاي الياباني ومؤشر كوسبي الكوري الجنوبي، انخفاضات حادة عقب جلسة ثالثة متتالية من الخسائر في وول ستريت.

ويُعدّ البيع المكثف في سوق السندات العالمية العامل الرئيسي المؤثر على معنويات السوق، إذ دفع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل في الولايات المتحدة وأوروبا (بما فيها السندات الألمانية والفرنسية) إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات.

ويُقيّم المستثمرون ما إذا كانت تكاليف الاقتراض المرتفعة ستضر بالاقتصاد، وينتظرون اليوم (الساعة 8 مساءً) نشر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر يوليو/تموز لتقييم الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي سوق السلع، ترتفع أسعار النفط الخام لليوم الرابع على التوالي، حيث يتم تداول العقود الآجلة لخام برنت فوق 91 دولارًا أمريكيًا للبرميل (وارتفاع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.30%)، مدفوعةً بمخاوف من إمكانية إغلاق مضيق هرمز بعد انتهاء وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

في غضون ذلك، يشهد الدولار الأمريكي ضعفاً ويحوم قرب أدنى مستوياته منذ عدة أشهر، حيث انخفض مؤشر الدولار (USDIDX) بنسبة 0.08%، وهو ما يتزامن مع توقف مؤقت في ارتفاع عوائد السندات قبيل نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويشهد الين الياباني أداءً جيداً نسبياً اليوم، بينما نشهد ضغوطاً هبوطية متزايدة على الدولار الأسترالي، من بين عملات أخرى.

المصدر: xStation

من بين مختلف قطاعات الاقتصاد، تُعدّ شركات التكنولوجيا والاتصالات الأسوأ أداءً حالياً، إذ خسرت أكثر من 2% في سوق الأسهم الأمريكية هذا الأسبوع، بينما انخفض مؤشر VanEck Semiconductor ETF بنسبة 4.1% يوم الثلاثاء وسط ارتفاع أسعار الفائدة.

المصدر: XTB