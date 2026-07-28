  
١٥:٠٣ · ٢٨ يوليو ٢٠٢٦

ملخص السوق: أوروبا تركز على أرباح مرسيدس، باركليز، ويونيليفر 💡

تشهد المؤشرات الأوروبية الرئيسية تحركات متباينة، ولكنها معتدلة عموماً، يوم الثلاثاء، بينما تشير العقود الآجلة في وول ستريت إلى بداية ضعيفة لليوم نتيجة لعمليات بيع مكثفة...

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