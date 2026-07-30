  
١٦:٠٠ · ٣٠ يوليو ٢٠٢٦

ملخص السوق: أسهم التكنولوجيا تستعيد أنفاسها بعد موجة الانخفاضات الأخيرة 🎢

افتتحت المؤشرات الأوروبية جلسة الخميس على ارتفاع قوي، مواصلةً بذلك انتعاشها الذي بدأته أمس رغم التوترات في الشرق الأوسط. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 بأكثر...

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