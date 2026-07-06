  
١٦:٤٥ · ٦ يوليو ٢٠٢٦

ملخص السوق: هل هذه نهاية عصر "الحرب" ؟

حافظت المؤشرات الأوروبية الرئيسية على مستويات قريبة من أعلى مستوياتها القياسية خلال تداولات يوم الاثنين، مع تباين تحركاتها بين الدول والقطاعات. ارتفع مؤشر ستوكس 600 ا...

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