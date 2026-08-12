  
١٤:٣٧ · ١٢ أغسطس ٢٠٢٦

ملخص السوق: هل تتغير المشاعر الجيوسياسية مجدداً؟ الأسهم الأوروبية تنتظر مؤشر أسعار المستهلك 🚨

افتتحت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية الرئيسية اليوم بهدوء، وتتداول بالقرب من مستوياتها القياسية، متماسكةً حول أعلى مستوياتها على الإطلاق. ويعود انخفاض التقلبات في أسوا...

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