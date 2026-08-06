  
١٦:١٠ · ٦ أغسطس ٢٠٢٦

ملخص السوق: المؤشرات الأوروبية تسجل أرقاماً قياسية جديدة 🎢

تشهد العقود الآجلة في وول ستريت ارتفاعًا انتقائيًا، حيث ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة تتراوح بين 0.2 و0.49%، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة تتراوح بين 0.1 و0.15%، بي...

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