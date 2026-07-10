  
١٥:٢٨ · ١٠ يوليو ٢٠٢٦

ملخص السوق: المستثمرون يهربون من أسهم التكنولوجيا في نهاية الأسبوع 💰

لم تشهد المؤشرات الأوروبية الرئيسية تغيراً يُذكر في نهاية الأسبوع، حيث انخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة تتراوح بين 0.1 و0.2%، متجهاً نحو إنهاء سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع....

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