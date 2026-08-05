  
١٤:٢٧ · ٥ أغسطس ٢٠٢٦

ملخص السوق: الرئيس التنفيذي لشركة نوفو نورديسك يسعى لطمأنة المستثمرين بعد صدور تقرير الأرباح 💡

افتتحت المؤشرات الأوروبية جلسة تداول الأربعاء وسط تفاؤل الشركات وعدم استقرار الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وارتفاع طفيف في مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.07%،...

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