  
١٣:٥٦ · ٤ أغسطس ٢٠٢٦

ملخص السوق: مؤشر ستوكس 600 يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق بفضل مكاسب قطاع التكنولوجيا 🤖

تتميز جلسة التداول في أوروبا بارتفاعات قياسية في المؤشرات الرئيسية واستقرار في معنويات المستثمرين تجاه شركات التكنولوجيا بعد الاضطرابات الأخيرة التي أحاطت بتداول الذكا...

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