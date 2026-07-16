  
١٥:٠١ · ١٦ يوليو ٢٠٢٦

ملخص السوق: آمن كالبنوك 🏛️ يتدفق رأس المال إلى القطاع المالي وشركة ASML

افتتحت العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية الرئيسية جلسة الخميس تحت ضغط طفيف، حيث انخفض مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.4-0.5%، في أعقاب موجة جديدة من الهجمات المتبادلة بين الولايا...

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