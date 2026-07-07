  
١٥:٠٩ · ٧ يوليو ٢٠٢٦

ملخص السوق: رؤوس الأموال تتدفق خارج أسهم شركات التكنولوجيا مجدداً 💡 انخفاض سهم ASML بأكثر من 5% 💥

بدأت جلسة التداول في أوروبا بدايةً متباينة، حيث ارتفع مؤشر فوتسي 100 بنسبة 0.43%، ومؤشر كاك 40 بنسبة 0.33%، ومؤشر فوتسي ميب بنسبة 0.29%، بينما انخفض مؤشر داكس الألماني...

سجّل الدخول أو أنشئ حسابًا مجانيًا لمتابعة القراءة

تحليلات يقدّمها خبراء حائزون على جوائز

إنشاء حساب  التطبيق على شبكة الإنترنت
اخبار المؤشرات اخبار الأسهم
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات