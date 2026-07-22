  
١٣:٤٥ · ٢٢ يوليو ٢٠٢٦

ملخص السوق: ارتفاع أسهم إيرباص بعد تقديم توقعات مالية متفائلة ✈️

\ارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية صباح الأربعاء، حيث صعد مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة تتراوح بين 0.4% و1%، بينما قاد مؤشرا UK100 وSPA35 المكاسب (بارتفاع 1.09% و0.96% ع...

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