  
١٥:١٩ · ٢٣ يونيو ٢٠٢٦

ملخص السوق: ذعر في الأسواق 🚨هل بدأ زخم السوق الصاعد بالتراجع؟❓

افتتحت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية جلسة اليوم بانخفاضات حادة، حيث تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 1.2%، وانخفض مؤشر داكس بنحو 1% ليصل إلى حوالي 24,840 نقطة، بينما...

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