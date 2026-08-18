  
١٥:٠٣ · ١٨ أغسطس ٢٠٢٦

ملخص السوق: تراجع أسهم التكنولوجيا الأوروبية ⬇️

انخفضت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية الرئيسية، بما فيها مؤشر ستوكس 600، بنحو 0.5%، وتشير العقود الآجلة في وول ستريت أيضاً إلى افتتاح منخفض. ويُعزى السبب الرئيسي لهذا ال...

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