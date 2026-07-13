  
٢١:٤٧ · ١٣ يوليو ٢٠٢٦

ملخص اليوم: والير يصعد المخاوف ويغير التوقعات بشأن مؤشر أسعار المستهلك غدًا 💥

كان العامل الرئيسي وراء تقلبات السوق اليوم هو الخطاب المتشدد الذي ألقاه محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، والذي أشار فيه إلى أن أي قراءة مرتفعة أخرى للتضخم ستُ...

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