  
١٨:١١ · ٣١ يوليو ٢٠٢٦

من سيفاجئنا بأرباحه الأسبوع المقبل (31/07/2026)؟

على الرغم من أن أكبر شركات التكنولوجيا قد أعلنت نتائجها بالفعل، والتي جاءت متفاوتة، إلا أن موسم الإعلان عن الأرباح لا يزال مستمرًا. ويشهد الأسبوع المقبل أيضًا عددًا كبيرًا...

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