  
١٨:٢٨ · ٢٤ يوليو ٢٠٢٦

من يستطيع أن يفاجئنا بأرباح الأسبوع المقبل؟

سيشهد الأسبوع المقبل سلسلة من إعلانات الأرباح الهامة للغاية، والتي قد تكشف عن آفاق ليس فقط للشركات الفردية، بل وللسوق ككل. لا يكفي جدول إعلانات الأرباح والتوقعات المت...

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