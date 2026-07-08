  
١٧:١٥ · ٨ يوليو ٢٠٢٦

💿 نهاية عصر الأقراص: كيف سيساهم زوال الألعاب المادية في تعزيز أرباح سوني 🎢

عندما أعلنت سوني أنه اعتبارًا من يناير 2028، لن يدعم جهاز بلاي ستيشن 5 إصدار الألعاب الجديدة على الوسائط المادية، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا. استذكر هيديو كوجي...

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