  
١٣:١٢ · ٢ يوليو ٢٠٢٦

انخفاض حاد في أسهم إس كيه هاينكس. هل انفجرت فقاعة الذكاء الاصطناعي؟ هل هي فرصة ذهبية أم عودة إلى الواقع؟

كان ارتفاع أسعار الأسهم في البورصات، مدفوعًا بالذكاء الاصطناعي، أشبه برحلةٍ محمومةٍ على متن أسرع أفعوانية في العالم. تابع المستثمرون بشغفٍ ارتفاع تقييمات عمالقة التكنولوجي...

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