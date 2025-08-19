انخفاض NZDUSD قبيل اجتماع الاحتياطي النيوزيلندي 📉 أسعار الفائدة مقابل التضخم ومعدل البطالة القياسي

سجل زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي تصحيحًا بنسبة 0.1% قبيل قرار سعر الفائدة غدًا في نيوزيلندا. ومن المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3% خلال الليل. ومع ذلك، فإن انتعاش التضخم الملحوظ في الأشهر الأخيرة قد يُعقّد إجراءات التيسير النقدي، وبالتالي جهود تحسين سوق العمل في نيوزيلندا.

بدأ تضخم مؤشر أسعار المستهلك في نيوزيلندا بالتعافي من أدنى مستوى له في يونيو 2024 (2.2%)، تزامنًا مع بدء دورة التيسير النقدي لبنك الاحتياطي النيوزيلندي. المصدر: أبحاث XTB، استنادًا إلى بيانات بنك الاحتياطي النيوزيلندي وهيئة الإحصاء النيوزيلندي.

تضخم أسعار الغذاء العالمي يعزز الضغوط المحلية

في حين أن مستوى التضخم السنوي الحالي لا يزال ضمن النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي النيوزيلندي (1-3%)، تشير ديناميكيات الأسعار القطاعية والتقديرات الشهرية إلى أن تحقيق استقرار الأسعار بعد الجائحة قد يستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا في البداية. على مدار الأرباع الأربعة الماضية، ارتفع التضخم بشكل خطير من 2.2% إلى 2.7%.

كانت أسعار المواد الغذائية، وخاصة منتجات الألبان، المساهم الأكبر في القراءة الأخيرة، هي المساهم الأكبر في ارتفاع أسعار الألبان، التي تمثل الحصة الأكبر من صادرات نيوزيلندا. وبالتالي، فإن الضغط العالمي التصاعدي على أسعار الألبان له تأثير كبير بشكل خاص على اقتصاد نيوزيلندا، نظرًا لوضعها كمصدر صافٍ وارتباطها المباشر بالأجور في العديد من القطاعات المحلية.

نظرًا للروابط التجارية، فإن تأثير بنك الاحتياطي النيوزيلندي في الحد من الضغوط التضخمية الناجمة عن منتجات الألبان محدود للغاية. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن التضخم الأساسي ارتفع تدريجيًا، متجاوزًا هدف بنك الاحتياطي النيوزيلندي في الربع الأخير (3.2%). وكان تقدير بلومبرج الشهري أعلى من ذلك، حيث بلغ 4.3% في يوليو.

إلى جانب تضخم أسعار المواد الغذائية، سُجِّلت أكبر زيادات في الأسعار في الربع الأخير في قطاعات الإسكان والمرافق وبعض الخدمات (الثقافية والترفيهية). وجاءت الآثار الانكماشية من خدمات النقل نتيجةً لانخفاض أسعار النفط. المصدر: هيئة الإحصاء النيوزيلندية.

سوق العمل: مصدر قلق أكبر.

من ناحية أخرى، يُحدّ ضعف سوق العمل والتراجع العام في النشاط الاقتصادي في نيوزيلندا من احتمالية امتداد تضخم أسعار المواد الغذائية العالمي إلى توقعات تضخم أسعار المستهلكين. وقد ارتفع معدل البطالة بثبات منذ عام 2021، ليصل إلى 5.2% في الربع الأخير، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2020.

يُعدّ ارتفاع معدلات البطالة المشكلة الرئيسية للاقتصاد النيوزيلندي، إذ يُثقل كاهل المستهلكين ونشاط القطاع الخاص. المصدر: هيئة الإحصاء النيوزيلندية

يتجلى الضعف جليًا في قطاع الخدمات، الذي يُمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا، والذي يشهد انكماشًا منذ أوائل عام 2025 (مؤشر مديري المشتريات للخدمات أقل من 50). كما يُسهم تراجع فرص العمل في أكبر تدفق للعمالة إلى الخارج منذ 13 عامًا. ووفقًا لهيئة الإحصاء النيوزيلندية، غادر ما يقرب من 72,000 مقيم نيوزيلندا بين يونيو 2024 ويونيو 2025، وأكثر من ثلثهم دون سن الثلاثين.

لذلك، من المتوقع أن يُحدّ الارتفاع الحاد في معدلات البطالة، بطبيعة الحال، من احتمالية ارتفاع التضخم، في حين يُرجّح أن تجذب مخاوف النمو - لا سيما في ظل الاضطرابات التجارية - اهتمام بنك الاحتياطي النيوزيلندي أكثر من ديناميكيات أسعار الغذاء الحالية.

يُقدّر سوق النقد بشكل شبه كامل خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس غدًا، لكن لا يزال هناك احتمال ضئيل لمزيد من التيسير النقدي (احتمال 57% لخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية عام 2025). على المدى الأطول، يتوقع السوق استقرار سعر الفائدة الرسمي عند حوالي 2.5%. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي

NZDUSD (D1)

يتداول زوج NZDUSD ضمن قناة اتجاه صاعدة متوسعة، وقد حافظ على استقراره منذ بداية هذا العام. يتداول الزوج دون مستوى دعمه السابق عند المتوسط المتحرك الأساسي لـ 100 يوم (اللون البنفسجي)، ليجد دعمًا جديدًا بالقرب من 0.591، أعلى بقليل من المتوسط المتحرك الأساسي لـ 200 يوم (اللون الأصفر). إذا انخفض دون المتوسط المتحرك الأساسي 200، فسيكون خط الدفاع الأخير للاتجاه الحالي هو منطقة الدعم التي حددها القاع الأخير عند 0.583 (اللون البرتقالي). على الجانب الصعودي، يحتاج الزوج إلى اختراق المقاومة عند 0.612، على الرغم من أن اتجاه السياسة النقدية المماثل في نيوزيلندا والولايات المتحدة يفضل المزيد من التوحيد حول 0.59-0.60.

المصدر: xStation5