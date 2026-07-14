  
١٥:٥٣ · ١٤ يوليو ٢٠٢٦

انخفضت أسهم ويلز فارجو وبنك أوف أمريكا بعد الإعلان عن أرباح قوية للربع الثاني 💰

استهلت كل من ويلز فارجو وبنك أوف أمريكا موسم إعلان أرباح القطاع المصرفي للربع الثاني من عام 2026 بأرقام فاقت توقعات المحللين بشكل ملحوظ، وإن كان كل بنك قد حقق ذلك بطري...

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