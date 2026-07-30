  
١٨:٠٩ · ٣٠ يوليو ٢٠٢٦

نظرة عامة على شركة شيفرون: هل قلل السوق من تقدير الأرباح؟

يوم الجمعة، وقبل بدء التداول في وول ستريت، ستعلن شركة شيفرون، عملاق النفط، نتائجها. وتتميز الشركة، على مستوى قطاع الطاقة بأكمله، بتنوع وتعقيد العوامل المؤثرة على أسعار...

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