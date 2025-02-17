  
١٤:٠٩ · ١٧ فبراير ٢٠٢٥

نظرة على مخطط : USDJPY (17.02.2025)

منذ بداية العام، ارتفعت قيمة الين الياباني بنسبة 3.5% مقابل الدولار الأميركي. وقد أصبح ضعف الدولار بعد تنصيب دونالد ترمب بمثابة تأثير موسمي إلى حد ما. ومع ذلك، قد يدخل...

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