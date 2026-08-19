وول ستريت تفقد زخمها 🗽 هل لا تزال العوامل الأساسية مواكبة للسوق الصاعدة؟

على الرغم من التراجعات الأخيرة، لا يزال مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قريبًا من أعلى مستوياته على الإطلاق، مما يثير التساؤل عما إذا كان السوق قد تجاوز الحدّ. تكمن المشكلة في أن مستويات المؤشر وحدها لا تعكس الصورة كاملة. ففي الأرباع الأخيرة، شهدت الأرباح وتوقعاتها تحسنًا سريعًا لدرجة أن انتعاش السوق لا يمكن تفسيره فقط بتضخم التقييمات.

ارتفعت أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة تقارب 50.4% على أساس سنوي في الربع الأخير، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 23.2%. وكان هذا أقوى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2021. إلا أن جزءًا من هذه النتيجة يعود إلى شركتي ألفابت وأمازون، حيث تحققت مكاسب مرتبطة بشركتي سبيس إكس وأنثروبيك. وباستثناء هذه التأثيرات، لكان نمو الأرباح أقرب إلى 32% على أساس سنوي، أي أعلى بنحو 10 نقاط مئوية من ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نفسه.

وكان هذا الربع الثاني على التوالي الذي يشهد نموًا في الأرباح يتجاوز 20%، والربع السابع على التوالي الذي يشهد نموًا برقمين. يشهد نمو الإيرادات تسارعًا ملحوظًا، حيث ارتفع بنحو 15% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو منذ الربع الأخير من عام 2021. وحتى مع استبعاد قطاعي الطاقة والتكنولوجيا، لكان نمو الإيرادات قد بلغ حوالي 9.7%.

ولا يقتصر هذا التحسن على أكبر شركات التكنولوجيا، إذ تُسجل 8 قطاعات من أصل 11 قطاعًا في مؤشر S&P 500 نموًا في الأرباح بنسبة تتجاوز 10%. وقد ارتفعت أرباح قطاع الطاقة بنحو 135% على أساس سنوي، بينما نما قطاعا خدمات الاتصالات والسلع الاستهلاكية غير الأساسية بنسبة تقارب 110%. وهذا يُضعف الحجة القائلة بأن السوق الصاعدة بأكملها مدفوعة فقط بعدد قليل من الشركات العملاقة.

مخطط مؤشر S&P 500 (الفترة الزمنية اليومية)

بالنظر إلى عقد مؤشر S&P 500 (US500)، يقع مستوى الدعم الرئيسي لحركة السعر حول 7620 نقطة، ويتعزز هذا المستوى أيضًا بالمتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 جلسة (الخط البرتقالي). أما مستويات المقاومة الرئيسية فهي 7800 و8000 نقطة.

المصدر: xStation5

ارتفع معدل نمو توقعات ربحية السهم المتوقعة لمدة 12 شهرًا لشركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى حوالي 35% على أساس سنوي (على الرغم من عدم وجود ركود اقتصادي العام الماضي!)، مما يؤكد وجود دعم أساسي واضح.

المصدر: أبحاث XTB

مؤشر S&P 500 مرتفع، لكن ليس بشكل مبالغ فيه.

مع تداول المؤشر بالقرب من مستويات قياسية، لا تزال التقييمات مرتفعة، لكنها لا تزال غير قابلة للمقارنة مع أكثر الفترات تطرفًا في التاريخ. يبلغ مضاعف الربحية المتوقع للأشهر الاثني عشر القادمة حوالي 21.8 ضعفًا. وهذا أعلى بكثير من معظم المستويات التي شهدناها منذ عام 1980، ولكنه لا يزال أقل من المستويات القصوى التي بلغها خلال فقاعة الإنترنت أو الانتعاش الذي أعقب الجائحة.

والأهم من ذلك، العلاقة بين مستوى المؤشر وتوقعات الأرباح. يرتفع مؤشر S&P 500، بينما لا يرتفع مضاعف الربحية المتوقع بنفس الوتيرة. هذا يعني أن جزءًا من مكاسب المؤشر يُمتص من خلال ارتفاع توقعات ربحية السهم، بدلًا من أن يكون مدفوعًا فقط باستعداد المستثمرين لدفع مضاعفات تقييم أعلى.

هذا تمييز مهم. قد يظل السوق مرتفعًا من حيث القيمة المطلقة، ولكن إذا ارتفعت توقعات الأرباح بوتيرة أسرع من أسعار الأسهم، فإن تقييمه النسبي يتوقف عن التدهور. وبالتالي، يبدو الوضع الحالي أشبه بسوق مدعوم بتحسن أساسيات السوق بدلاً من مرحلة كلاسيكية من التوسع المضاعف البحت.

المصدر: أبحاث XTB

مراجعات الأرباح تكسر الأنماط التاريخية

ويتجلى هذا بشكل أكبر في توقعات أرباح المحللين. تاريخيًا، عادةً ما تبدأ تقديرات أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 العام مرتفعة نسبيًا ثم يتم تعديلها تدريجيًا نحو الأسفل. وفي المتوسط ​​منذ عام 2000، انخفضت المراجعات بنحو 9%.

وفي عام 2026، سيحدث العكس. وتقترب توقعات نمو الأرباح من 30%، بينما ارتفعت التوقعات بالفعل بنحو 15% منذ بداية العام. ومثل هذه المراجعات الإيجابية القوية تمثل حالة تاريخية شاذة وليست سمة قياسية للدورة.

ومن المتوقع أيضًا أن يظل عام 2027 قويًا، على الرغم من أن نمو الإيرادات يجب أن يعود إلى طبيعته تدريجيًا من المستويات الحالية. ويتوقع المحللون أن ترتفع إيرادات المؤشر بنحو 11.3% على أساس سنوي في الربع الثاني و10.9% في الربع الرابع من عام 2026. وفي عام 2027، من المتوقع أن تتباطأ الوتيرة إلى حوالي 8.4%.

ولا يزال هذا يشير إلى سيناريو نمو قوي للغاية. وفي الوقت نفسه، يثير هذا التساؤل حول ما إذا كان السقف مرتفعاً بالفعل إلى الحد الذي يجعل من الصعب على نحو متزايد رفع التوقعات في الأرباع المقبلة.

المصدر: بورصة لندن، بلاك روك، ترويست، فاكت سيت

يستمر الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي في الارتفاع، مما يدعم الدورة الاقتصادية.

لا تتوقع الشركات العملاقة في مجال الحوسبة السحابية تباطؤًا ملحوظًا في الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. فقد ارتفع إجمالي الإنفاق الرأسمالي المتوقع لشركات ألفابت، وأمازون، وميتا، وأوراكل من حوالي 560 مليار دولار أمريكي إلى 612.5 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 52.5 مليار دولار أمريكي، أو ما يقارب 9.4%.

رفعت ألفابت توقعاتها من 185 مليار دولار أمريكي إلى 200 مليار دولار أمريكي، وأمازون من 200 مليار دولار أمريكي إلى 220 مليار دولار أمريكي، وميتا من 135 مليار دولار أمريكي إلى 137.5 مليار دولار أمريكي، بينما رفعت أوراكل توقعاتها من 40 مليار دولار أمريكي إلى 55 مليار دولار أمريكي. وفي حالة أوراكل، يمثل هذا تعديلًا يصل إلى 37.5%.

وعلى أساس ربع سنوي، يعني هذا إنفاقًا إضافيًا بقيمة 50 مليار دولار أمريكي تقريبًا على الذكاء الاصطناعي. يُعدّ هذا الأمر بالغ الأهمية لسلسلة البنية التحتية بأكملها، بدءًا من مراكز البيانات والحوسبة السحابية وصولًا إلى أشباه الموصلات. وتواصل شركات التكنولوجيا الكبرى تحقيق نتائج قوية في مجال الحوسبة السحابية أيضًا، في حين يشير ارتفاع الاستثمارات إلى أن أكبر الشركات لا تزال ترى جدوى من الخروج عن المسار الحالي.

في الوقت نفسه، تُعتبر التوقعات بشأن أشباه الموصلات مرتفعة للغاية. إذ يُتوقع أن يبلغ نمو ربحية السهم لقطاع أشباه الموصلات المدرج في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال الاثني عشر شهرًا القادمة حوالي 143% على أساس سنوي. وهذا يُبرز حجم النمو المحتمل وحجم التوقعات التي سيتعين على الشركات تلبيتها.

المصدر: XTB Research

يدفع السوق مقابل الأرباح المستقبلية، لا الماضية.

يُلاحظ أيضًا الفرق بين نسبة السعر إلى الأرباح التاريخية ونسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية. فالنسبة المستندة إلى الأرباح التاريخية لا تزال مرتفعة بشكل ملحوظ، بينما تُعتبر نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية أكثر استقرارًا نسبيًا.

لذا، يفترض السوق بوضوح أن الأرباع القادمة ستشهد مزيدًا من التحسن في الأرباح. وطالما استمرت مراجعة توقعات ربحية السهم بالزيادة، فإن هذا التقييم يظل متسقًا داخليًا. ستظهر المشكلة إذا بدأت المراجعات بالتباطؤ بينما ظلت أسعار الأسهم مرتفعة.

هذا أحد أهم عناصر بيئة السوق الحالية. لا يكمن الخطر اليوم في ارتفاع نسبة السعر إلى الأرباح فحسب، بل أيضًا في مدى اعتماد هذه النسبة على سيناريو نمو قوي جدًا في الأرباح.

المصدر: أبحاث XTB

وول ستريت مُبالغ في تقييمها، لكن أساسياتها لا تزال متينة

من الصعب اختزال بيئة السوق الحالية إلى استنتاج بسيط مفاده أن مؤشر S&P 500 عند مستويات قياسية مرتفعة، وبالتالي فهو مُبالغ في تقييمه. فالأساسيات أقوى مما كانت عليه في الأرباع السابقة، ويتحسن نطاق نمو الأرباح، والتعديلات إيجابية للغاية، ويستمر الإنفاق الرأسمالي المتعلق بالذكاء الاصطناعي في الارتفاع. في الوقت نفسه، لا يوجد هامش خطأ كبير في هذا السوق. فالمستثمرون يتوقعون بالفعل مزيدًا من التحسن في ربحية السهم، واستمرار مستويات الاستثمار المرتفعة، واستمرار تحقيق الربح من الذكاء الاصطناعي. إذا استمرت هذه العناصر في التحقق، فقد يستمر المؤشر في الارتفاع دون زيادة كبيرة في مضاعفات التقييم.

مع ذلك، إذا بدأ معدل تعديلات الأرباح في التباطؤ، فقد يصبح مضاعف الأرباح المستقبلية الحالي البالغ 21-22 ضعفًا غير مُريح. لذلك، لا تزال وول ستريت مُبالغًا في تقييمها، لكن التقييمات الحالية مدعومة بالأرباح أكثر من تفاؤل المستثمرين وحده. لم يعد السؤال الرئيسي للفصول القادمة هو ما إذا كانت الأرباح ستكون جيدة، بل ما إذا كانت ستكون قوية بما يكفي لرفع التوقعات التي تم تحديدها بالفعل عند مستوى عالٍ للغاية.