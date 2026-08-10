  
١٢:٢٧ · ١٠ أغسطس ٢٠٢٦

رسم بياني اليوم: تعافي USD/JPY بعد بيانات رواتب مخيبة للآمال 🚨

سرعان ما استعاد سعر USD/JPY معظم خسائره التي نجمت عن ضعف تقرير سوق العمل الأمريكي، ويتداول يوم الاثنين عند مستوى 158.20-158.50 تقريبًا، وهو نفس مستوى الزوج تقريبًا قبل ص...

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