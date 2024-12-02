  
١٦:٥٤ · ٢ ديسمبر ٢٠٢٤

ارتفاع أسهم الدفاع بفضل موجة البرامج العسكرية الجديدة في أوروبا 💡

تقترب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق بشأن صندوق دفاع جديد بقيمة 1.5 مليار يورو للمساعدة في تعزيز الصناعة في الكتلة ودعم الخطوط الأمامية في أوكرا...

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الأسهم
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