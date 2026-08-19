🔼 ارتفع سعر الذهب بنسبة 2.5% وسط حالة من التفاؤل، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 5 يونيو مع انخفاض عوائد سندات الخزانة

بشكل عام، يُعد بقاء أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير داعمًا للذهب، لأنه سيقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة أصل لا يُدرّ عائدًا. لا تزال التوترات الجيوسياسية عاملاً بالغ الأهمية: فقد ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع وسط حالة من عدم اليقين بشأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

بشكل عام، يُعد بقاء أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير داعمًا للذهب، لأنه سيقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة أصل لا يُدرّ عائدًا. لا تزال التوترات الجيوسياسية عاملاً بالغ الأهمية: فقد ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع وسط حالة من عدم اليقين بشأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

بشكل عام، يُعد بقاء أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير داعمًا للذهب، لأنه سيقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة أصل لا يُدرّ عائدًا. لا تزال التوترات الجيوسياسية عاملاً بالغ الأهمية: فقد ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع وسط حالة من عدم اليقين بشأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

بشكل عام، يُعد بقاء أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير داعمًا للذهب، لأنه سيقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة أصل لا يُدرّ عائدًا. لا تزال التوترات الجيوسياسية عاملاً بالغ الأهمية: فقد ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع وسط حالة من عدم اليقين بشأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

بشكل عام، يُعد بقاء أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير داعمًا للذهب، لأنه سيقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة أصل لا يُدرّ عائدًا. لا تزال التوترات الجيوسياسية عاملاً بالغ الأهمية: فقد ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع وسط حالة من عدم اليقين بشأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

بشكل عام، يُعد بقاء أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير داعمًا للذهب، لأنه سيقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة أصل لا يُدرّ عائدًا. لا تزال التوترات الجيوسياسية عاملاً بالغ الأهمية: فقد ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع وسط حالة من عدم اليقين بشأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

، يتوقع المستثمرون بنسبة 65% بقاء أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر. وقد تراجعت توقعات رفع أسعار الفائدة في أعقاب سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة.

ووفقًا لمؤشر CME FedWatch ، يتوقع المستثمرون بنسبة 65% بقاء أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر. وقد تراجعت توقعات رفع أسعار الفائدة في أعقاب سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة.

ووفقًا لمؤشر CME FedWatch ، يتوقع المستثمرون بنسبة 65% بقاء أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر. وقد تراجعت توقعات رفع أسعار الفائدة في أعقاب سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة.

ووفقًا لمؤشر CME FedWatch ، يتوقع المستثمرون بنسبة 65% بقاء أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر. وقد تراجعت توقعات رفع أسعار الفائدة في أعقاب سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة.

ووفقًا لمؤشر CME FedWatch ، يتوقع المستثمرون بنسبة 65% بقاء أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر. وقد تراجعت توقعات رفع أسعار الفائدة في أعقاب سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة.

ووفقًا لمؤشر CME FedWatch ، يتوقع المستثمرون بنسبة 65% بقاء أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر. وقد تراجعت توقعات رفع أسعار الفائدة في أعقاب سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة.

يدعم انخفاض عوائد السندات هذا الانتعاش بعد جلسة الأمس السلبية، حيث تراجعت أسعار الذهب بنحو 2% وسط ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل في الولايات المتحدة وألمانيا واليابان.

يدعم انخفاض عوائد السندات هذا الانتعاش بعد جلسة الأمس السلبية، حيث تراجعت أسعار الذهب بنحو 2% وسط ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل في الولايات المتحدة وألمانيا واليابان.

يدعم انخفاض عوائد السندات هذا الانتعاش بعد جلسة الأمس السلبية، حيث تراجعت أسعار الذهب بنحو 2% وسط ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل في الولايات المتحدة وألمانيا واليابان.

يدعم انخفاض عوائد السندات هذا الانتعاش بعد جلسة الأمس السلبية، حيث تراجعت أسعار الذهب بنحو 2% وسط ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل في الولايات المتحدة وألمانيا واليابان.

يدعم انخفاض عوائد السندات هذا الانتعاش بعد جلسة الأمس السلبية، حيث تراجعت أسعار الذهب بنحو 2% وسط ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل في الولايات المتحدة وألمانيا واليابان.

يدعم انخفاض عوائد السندات هذا الانتعاش بعد جلسة الأمس السلبية، حيث تراجعت أسعار الذهب بنحو 2% وسط ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل في الولايات المتحدة وألمانيا واليابان.

يدعم ضعف الدولار الأمريكي انتعاشًا إضافيًا في أسعار الذهب، حيث ارتفع سعر المعدن النفيس إلى مستويات لم يشهدها منذ 5 يونيو، ليقارب 4550 دولارًا للأونصة. ومن المثير للاهتمام أن الدولار يضعف وعوائد السندات تتراجع في الوقت الذي يحافظ فيه خام برنت على مكاسبه، متداولًا عند حوالي 91.5 دولارًا للبرميل.

المصدر: xStation5

مراكز المضاربة في سوق الذهب: المضاربون يحافظون على مراكز شراء طويلة

تُظهر بيانات التزامات المتداولين الصادرة في 11 أغسطس بوضوح أن صناديق الاستثمار المُدارة لا تزال تُركز بكثافة على مراكز الشراء في سوق الذهب. يبلغ حجم مراكز الشراء لديها 148.6 ألف عقد، بينما لا تتجاوز مراكز البيع 11 ألف عقد، مما ينتج عنه صافي مركز شراء يبلغ حوالي 137.7 ألف عقد. وهذا يُشير بوضوح إلى تمركز أحادي الجانب. وتستمر الصناديق في افتراض أن الاتجاه الصعودي السائد لم ينتهِ بعد.

من الجدير بالذكر ليس فقط النظر إلى المستوى المطلق للمراكز، بل أيضًا إلى التغير الأسبوعي. فقد زادت صناديق الاستثمار المُدارة مراكز الشراء بمقدار 8.8 ألف عقد، بينما ارتفعت مراكز البيع بمقدار 1.9 ألف عقد فقط. ونتيجة لذلك، زاد صافي المركز بما يقارب 6.9 ألف عقد. وبالتالي، فإن رأس المال المُضارب لا يُقلل من انكشافه بعد المكاسب الأخيرة، بل يُواصل إضافة مراكز على نفس جانب السوق.

كما يتضح حجم هذا الخلل جليًا في هيكل المراكز المفتوحة. تمثل مراكز الشراء لدى صناديق الاستثمار المُدارة 37.1% من إجمالي المراكز المفتوحة، بينما لا تتجاوز مراكز البيع 2.7%. يشير هذا إلى قناعة راسخة لدى الصناديق بشأن اتجاه السوق. في الوقت نفسه، كلما ازدادت هيمنة مراكز الشراء، ازداد خطر تصفية المراكز بشكل حاد في حال تراجع الزخم.

يستغل المستثمرون التجاريون الأسعار المرتفعة بشكل أكثر فعالية للتحوط.

على الجانب الآخر من السوق، نجد المستثمرين التجاريين، ولا سيما فئة المنتجين/التجار/المعالجين/المستخدمين. يمتلك المنتجون والكيانات المرتبطة بسوق الذهب المادي 15.7 ألف عقد شراء و43.7 ألف عقد بيع، مما ينتج عنه صافي مركز بيع يبلغ حوالي 27.9 ألف عقد. ولا يُعد هيمنة مراكز البيع أمرًا غير مألوف في حد ذاته، فبالنسبة لهذه المجموعة، يُعد بيع العقود الآجلة وسيلة طبيعية للتحوط من أسعار البيع المستقبلية.

الأهم من ذلك هو التغير في المراكز خلال الأسبوع الماضي. فقد انخفضت مراكز الشراء بمقدار 22 عقدًا فقط، بينما زادت مراكز البيع بمقدار 9.1 ألف عقد. يشير هذا إلى زيادة واضحة في عمليات التحوّط عند مستويات الأسعار الحالية. لا يحتاج المتداولون التجاريون إلى توقع انخفاض فوري في أسعار الذهب لينظروا إلى الأسعار الحالية على أنها جذابة لزيادة عمليات التحوّط.

وتظهر الآلية نفسها بشكل أوضح بين تجار المقايضات. إذ لا يملك هؤلاء سوى 19.1 ألف عقد شراء مقابل 243.8 ألف عقد بيع، ما يعني صافي مركز بيع يبلغ حوالي 224.7 ألف عقد. وخلال الأسبوع، زادت عقود البيع بمقدار 15.5 ألف عقد إضافي، بينما انخفضت عقود الشراء بحوالي 1.7 ألف عقد. ويُظهر حجم هذه الحركة أن المعروض من العقود الآجلة من قِبل المشاركين التجاريين يتزايد بالتزامن مع نشاط أكبر من جانب المشترين المضاربين.

يتسع الفارق بين الصناديق والشركات التجارية.

إذا تم دمج المنتجين/التجار وتجار المقايضات في مجمع تجاري أوسع، تتضح الصورة أكثر. يمتلك كلا المجموعتين معًا حوالي 34.8 ألف عقد شراء و287.4 ألف عقد بيع. وبالتالي، يبلغ صافي مركزهما مجتمعين حوالي -252.6 ألف عقد. وخلال الأسبوع الماضي وحده، زاد صافي مراكز البيع هذه بحوالي 26 ألف عقد.

في الوقت نفسه، يمتلك مديرو الأموال صافي مراكز شراء بحوالي 137.7 ألف عقد. هذا هيكل كلاسيكي لسوق ذي اتجاه قوي، حيث يشتري رأس المال المضارب زخم السوق بينما تستجيب الشركات التجارية بزيادة المعروض من العقود الآجلة. هذا لا يعني بالضرورة أن أحد الطرفين على صواب والآخر على خطأ. فلكل مجموعة أهداف مختلفة تمامًا وتعمل ضمن أطر زمنية مختلفة.

ومن العناصر المهمة الأخرى في التقرير زيادة إجمالي المراكز المفتوحة بمقدار 28.8 ألف عقد. وبالتالي، لا يرتفع السوق فقط بسبب إغلاق مراكز البيع السابقة، بل يجذب أيضًا مراكز جديدة. هذا تمييزٌ هام، لأن ارتفاع حجم التداول المفتوح بالتزامن مع مراكز قوية لصناديق الاستثمار المُدارة يؤكد مشاركة رؤوس أموال جديدة في هذا الاتجاه. وفي الوقت نفسه، يزيد ذلك من حجم عمليات خفض المديونية المحتملة في المستقبل إذا بدأ اتجاه السوق بالانعكاس.

تشير بيانات التزامات المتداولين (COT) إلى تزايد مخاطر المراكز.

يكمن الخطأ الأكبر في تفسير هذا التقرير في اعتبار صافي مراكز البيع المكشوفة التجارية الكبيرة إشارة بيع بسيطة للذهب. فمن المرجح هيكليًا أن تكون مراكز البيع المكشوفة لدى صناديق الاستثمار التجارية لأنها تحوط التدفقات المرتبطة بالسوق المادية أو انكشاف العملاء. وخلال المراحل القصوى من السوق الصاعدة، قد تبقى مراكز البيع المكشوفة مرتفعة لأسابيع عديدة. لذا، فإن المستوى المطلق للمراكز لا يوفر توقيتًا موثوقًا.

أما وتيرة التغيير فهي أكثر إثارة للاهتمام. فصناديق الاستثمار المُدارة تواصل إضافة مراكز شراء، بينما تُسرّع صناديق الاستثمار التجارية من تراكم مراكز البيع المكشوفة، ويتزايد حجم التداول المفتوح. عادةً ما يعني هذا الهيكل أن الاتجاه لا يزال نشطًا، لكن السوق أصبح يعتمد بشكل متزايد على تدفقات إضافية من رؤوس الأموال المضاربة. وإذا ضعفت هذه التدفقات، فقد تتحول القوة السابقة بسرعة إلى مصدر للتقلبات.

تُقدّم فئة "التقارير الأخرى" تأكيدًا إضافيًا على الوضع أحادي الجانب. إذ تضم 102.3 ألف عقد شراء مقابل 22 ألف عقد بيع، ما يعني مركز شراء صافٍ يبلغ حوالي 80.3 ألف عقد. وهذا يعني أن النزعة الصعودية لا تقتصر على صناديق الاستثمار المُدارة وحدها، بل إن جزءًا كبيرًا من قطاع المضاربة الأوسع لا يزال مُستعدًا لتحقيق المزيد من المكاسب في أسعار الذهب.

سيكون سلوك صناديق الاستثمار المُدارة المؤشر الرئيسي في التقارير القادمة.

لا يُظهر تقرير التزامات المتداولين الحالي أي تراجع واضح بين المشترين. فصناديق الاستثمار المُدارة تُزيد من انكشافها، بينما تبقى مراكز البيع محدودة، ويستمر قطاع المضاربة الأوسع في الحفاظ على مركز شراء صافٍ قوي. ومن منظور التمركز وحده، يبقى الاتجاه مؤكدًا. ويكمن الخطر في أن نسبة متزايدة من المشاركين في السوق قد تمركزت بالفعل في نفس الجانب.

سيظهر مؤشر تحذيري هام إذا ظلت أسعار الذهب مرتفعة بينما بدأت صناديق الاستثمار المُدارة في تقليص انكشافها على مراكز الشراء بشكل ملحوظ. وسيكون التباطؤ أو الانخفاض المتزامن في حجم التداول المفتوح مؤشرًا أقوى. يشير هذا المزيج إلى أن السوق لم يعد يجذب استثمارات مضاربة جديدة، وأن الاتجاه الحالي بدأ يفقد زخمه. في هذه الحالة، سيتخذ التباين الحالي بين الصناديق والشركات التجارية طابعًا معاكسًا للاتجاه السائد.

مع ذلك، يبقى الاستنتاج الرئيسي في الوقت الراهن أكثر توازنًا. فالصناديق لا تزال تؤكد الاتجاه الصعودي، بينما تستخدم الشركات التجارية ارتفاع الأسعار بشكل أكثر فعالية للتحوط من مخاطرها. لا يُعد هذا مؤشرًا على نهاية السوق الصاعدة، ولكنه يُظهر أن سوق الذهب يشهد ازدحامًا متزايدًا في مراكز الشراء. لذا، ستكون تقارير التزامات المتداولين (COT) القادمة، والتي ستصدر في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر، بالغة الأهمية لتقييم ما إذا كانت إدارة الأموال ستواصل زيادة انكشافها على السوق أم ستبدأ بالانسحاب تدريجيًا.

المصدر: CFTC