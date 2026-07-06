  
٢٠:١٠ · ٦ يوليو ٢٠٢٦

ارتفعت أسهم شركة ديل مجدداً بفضل ترامب

حققت أسهم شركة ديل تكنولوجيز مكاسب قوية في جلسة تداول يوم الاثنين، بعد أن شجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمريكيين علنًا على شراء أجهزة الكمبيوتر من الشركة. وارتفع س...

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