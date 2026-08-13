  
١٤:٤٩ · ١٣ أغسطس ٢٠٢٦

ارتفعت أسهم شركة مولر-ميرسك بنسبة 7% وسط التوترات المحيطة بمضيق هرمز 🚢

ارتفعت أسهم شركة الشحن الدنماركية العملاقة "إيه بي مولر-ميرسك" (MAERSKB.DK) بنسبة تصل إلى 8.7% يوم الخميس، مسجلةً أعلى مستوى لها منذ مارس. ويأتي هذا الارتفاع...

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