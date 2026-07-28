  
٢٠:٠٧ · ٢٨ يوليو ٢٠٢٦

سعر XRP: هل سينخفض سعر الريبل إلى دولار واحد مجدداً؟ تحليل وتوقعات

تتعرض عملة الريبل لضغوط قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي. تعرف على ما إذا كان سعر XRP سينخفض ​​إلى مستوى التعادل، واطلع على أحدث بيانات البلوكشين والتحليل الفني. يُلقي ا...

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