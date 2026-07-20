  
١٩:٢٩ · ٢٠ يوليو ٢٠٢٦

سبيس إكس: صعود سريع وهبوط حاد 🚨 ما هو التالي لشركة إيلون ماسك الرائدة؟ ❓

بعد ظهورها المذهل في بورصة ناسداك، سرعان ما انحرفت شركة سبيس إكس عن مسارها، إذ تحولت من زخمٍ هائل إلى مثالٍ نموذجي على كيفية انتهاء الفقاعات الاقتصادية والتحول عن أسهم ا...

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