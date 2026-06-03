  
١٤:٤٧ · ٣ يونيو ٢٠٢٦

شركة ASML – جي بي مورغان تُراجع توقعاتها بشأن نجم أسواق رأس المال الأوروبية 🚨

تُعدّ شركة ASML (ASML.NL) من أكثر الشركات تميزًا في سوق الأسهم، فهي الشركة الهولندية المُصنّعة لآلات الطباعة الحجرية، والمورد الوحيد في العالم لأنظمة الأشعة فوق البنفسجية ا...

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