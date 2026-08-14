  
١٩:١٥ · ١٤ أغسطس ٢٠٢٦

شركة سانديسك ترتفع بنسبة 40% في أسبوعين فقط 💥

ارتفعت أسهم شركة سانديسك (SNDK.US)، الشركة الأمريكية المصنعة لوحدات التخزين، بأكثر من 40% خلال الأسبوعين الماضيين. ويعود هذا الارتفاع الحاد إلى تزايد التفاؤل في وول ست...

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