  
١٩:٠٤ · ١٧ أغسطس ٢٠٢٦

شركة سبيس إكس لا تستسلم 💥 ما الذي قد يوقف ضغط الشراء لشركة ماسك "الرائعة"؟ 🚀

واصلت أسهم شركة سبيس إكس (SPCX.US) اتجاهها الصعودي يوم الاثنين، لتعاود اختبار أعلى مستوياتها المحلية المسجلة في 12 أغسطس. وقد ساهم الانتعاش القوي من مستوى 106 دولارات،...

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