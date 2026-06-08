  
١٨:١٥ · ٨ يونيو ٢٠٢٦

ستراتيجي تعود إلى الشراء: هل هي عودة إلى الوضع الطبيعي أم يأس؟

تُواصل شركة "ستراتيجي" زيادة استثماراتها في البيتكوين. فبحسب آخر إفصاحٍ لها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، باعت الشركة، خلال الفترة من 1 إلى 7 ي...

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