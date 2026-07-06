  
٢٠:١٩ · ٦ يوليو ٢٠٢٦

استراتيجية تزيد من خسائر البيتكوين

تعرضت أسهم شركة "ستراتيجي" لضغوط بعد أن كشفت الشركة عن خسارة فادحة في الأصول الرقمية وبيع جزء من حيازاتها من البيتكوين. ووفقًا للبيانات المقدمة إلى الجهات ال...

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