  
١٣:٢٠ · ٣٠ يونيو ٢٠٢٦

تجاوز زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني حاجزًا تاريخيًا، حيث وصل الين إلى أضعف مستوياته منذ عام 1986🚨

بلغ الين الياباني 162.27 ينًا للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من أربعة عقود. وبذلك، تجاوز زوج الدولار الأمريكي/الين أعلى مستوياته التاريخية المسجلة عام 1986، كما تج...

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