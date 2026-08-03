  
١٩:٢٠ · ٣ أغسطس ٢٠٢٦

توقعات العملات: ما هو مصير الدولار بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (3 أغسطس 2026)؟

في الأشهر الأخيرة، شكّك السوق مرارًا وتكرارًا في وعود دونالد ترامب وتصريحاته. وقد انتشرت هذه الظاهرة على نطاق واسع حتى أنها أُطلق عليها اسم خاص (TACO، أي "ترامب دائمًا...

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