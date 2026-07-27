  
١٧:٤١ · ٢٧ يوليو ٢٠٢٦

طرح أسهم شركة CXMT للاكتتاب العام: هل تستحوذ الصين على سوق الذاكرة؟

شركة ChangXin Memory الصينية لتصنيع ذاكرة DRAM، والمختصرة بـ CXMT، طرحت أسهمها للاكتتاب العام في بورصة شنغهاي، وسرعان ما سيطرت عليها. ارتفع سعر سهم الشركة بأكثر من 400...

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