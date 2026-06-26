  
١٩:٢٩ · ٢٦ يونيو ٢٠٢٦

تصحيح الدولار الأمريكي خلال اليوم، لكن يو بي إس ترى أن الدولار يستعيد اتجاهاً جديداً - ما هو التالي بالنسبة EUR/USD؟

شهدت جلسات التداول يومي الخميس والجمعة انتعاشًا حادًا في زوج اليورو/الدولار الأمريكي، الذي يحاول الآن التماسك فوق مستوى 1.14 بعد سلسلة من الشموع الصاعدة القوية في الأساب...

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