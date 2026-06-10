  
١٦:٥٤ · ١٠ يونيو ٢٠٢٦

تستعد أمازون للسيطرة على سوق الشحن الأمريكي 🚚 أسعار أسهم شركات الشحن الرائدة تتراجع بشدة 💥

تراجعت أسهم شركات الشحن الأمريكية الرائدة بشكل حاد يوم الأربعاء بعد إعلان أمازون (AMZN.US) عن توسيع نطاق خدمة الشحن الجزئي (LTL) لتشمل جميع الوجهات في الولايات المتحدة...

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